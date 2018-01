Inspecteurs opgesloten in hangar in Zedelgem

Het openbaar ministerie eiste bij verstek 12 maanden effectieve celstraf. Op 19 november 2014 voerden twee controleurs van verschillende sociale inspectiediensten een controle uit bij het dakwerkenbedrijf in Zedelgem. Stefaan D. en zijn echtgenote Gwenny D. (49) weigerden zich te identificeren en begonnen de controleurs uit te schelden.

Verbale agressie en intimidatie

"Het begon met verbale agressie en intimidatie en uiteindelijk zijn ze zelfs opgesloten in dat atelier. Daar kan geen enkele clementie voor bestaan", aldus procureur Céline D'havé. Het OM vorderde voor beide beklaagden 12 maanden effectieve celstraf en 7.200 euro boete.

De advocaat van de burgerlijke partijen legde uit in welke omstandigheden de sociale inspectie vaak moet werken. "Ze zijn het gewoon om voor Gestapo uitgescholden te worden", aldus meester Kris Vincke. De slachtoffers vroegen elk 1.000 euro morele schadevergoeding. "We weten dat we niet altijd welkom zijn en we kunnen tegen veel, maar dit was meer dan een brug te ver. Ik sta hier ook om een signaal te vragen voor alle collega's", vertelde de 27-jarige vrouw.

Dreigbrieven

De beklaagden moesten zich onlangs ook voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor dreigbrieven aan het adres van de toenmalige burgemeester van Zedelgem. In die zaak werden ze vrijgesproken, maar het parket heeft beroep aangetekend tegen die vrijspraak.

De zaak van de wederrechtelijke vrijheidsberoving en het belemmeren van de controle werd vorige maand op vraag van de beklaagden uitgesteld. Hun advocaat vroeg woensdagochtend om de zaak opnieuw uit te stellen, maar daar ging de rechtbank niet op in. Tijdens het onderzoek werd wel duidelijk dat ze de feiten ontkennen. Ze gaven zelfs aan dat ze de slachtoffers zouden vervolgen voor huisvredebreuk.

De rechtbank doet op 28 februari uitspraak.