Inspraak over toekomst Scharphoutsite

Inwoners van Lissewege krijgen inspraak over de toekomst van de Scharphoutsite in Lissewege.

Op die site was tot 2004 een school. Sindsdien gebruiken verenigingen de gebouwen, maar ze zijn in slechte staat. Ze renoveren is te duur. De stad Brugge heeft de site eind 2016 aangekocht en zoekt nu dus naar een nieuwe invulling, vooral voor kinderen en jongeren.