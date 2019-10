Inspraakmomenten over plannen Kortrijk-Zuid en -Oost

Mensen uit de buurt kunnen er hun mening over kwijt tijdens inspraakmomenten, vanavond in Zwevegem en morgen in Kortrijk. Op basis van die reacties en suggesties zal Vlaanderen dan de startnota verfijnen. De vorige Vlaamse regering heeft van de zomer een eerste versie daarvan goedgekeurd.

Nog tot 6 december kunnen mensen die startnota inkijken en hun mening geven. En dan volgen er studies, kunnen plannen concreet gemaakt worden en vergunningen aangevraagd. Het is duidelijk dat eventuele werken niet voor 2021 zullen starten.