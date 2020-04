"Instroom besmette patiënten onder controle, ook anderen vergeten we niet"

"De toestroom aan coronapatiënten is nog beheersbaar in de ziekenhuizen", zegt AZ Delta met campussen in Roeselare, Torhout en Menen.

In die laatste afdeling ligt zelfs geen enkele Covid-19-patiënt op intensieve zorgen. Het ziekenhuis heeft intussen ook een denktank opgericht, die elke dag online vergadert, om de werking van het ziekenhuis ook in coronatijden zo efficiënt mogelijk te organiseren.

In Roeselare heeft de campus langs de Wilgenstraat nog wat marge wat de bezettingsgraad betreft. De campus heeft 42 bedden op intensieve zorgen en er is nog een bijkomende capaciteit van 10 extra bedden. "Op dit ogenblik is het nog allemaal beheersbaar. Volgens de statistieken zitten we nu op de piek. Op intensieve zorgen hebben we 23-tal opnames. De helft daarvan is beademd. We voorzien dat we naar 80 procent gaan in het Vlaamse land", zegt medisch directeur Lieven Wostyn.

Andere patiënten

De afdeling cardiologie heeft een plexischerm in gebruik genomen voor het uitvoeren van echo-cardiografieën. Het vervangt het klassieke masker of face shield. Hoewel de meeste energie gaat naar de besmette coronapatiënten, blijven ook de andere afdelingen in het ziekenhuis draaien. "Eén van de projecten waar we nu aan bezig zijn is een teleconferentie tussen onthaal en kamers van de patiënten. Vooral voor oudere mensen die niet vertrouwd zijn met skype of whatsapp. Mensen die voor hen linnen komen brengen kunnen zo even contact krijgen met de opgenomen patient," luidt het.

Momenteel is het - met uitzondering van coronapatiënten - heel kalm op de spoedafdelingen. Daar verwacht men binnenkort een opstoot van patiënten met onder meer een acute appendix en gal- of nierstenen.