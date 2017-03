Instrumenteninzamelactie goed voor 6.500 euro

Er werden 106 instrumenten ingezameld, waaronder gitaren gesigneerd door Hooverphonic en Daan. Die werden tijdens het slotfeest geveild.

De voorbij weken organiseerde Brugge Plus tal van acties om geld in te zamelen. Verschillende partners werkten mee: de dienst lokale economie, Stedelijk Conservatorium Brugge, Keymusic, Popcollege, Dranouter Muziekcentrum, Oxfam en Anima Eterna Brugge.

Tijdens het slotfeest van de actie in het Concertgebouw in Brugge kwamen 1.200 bezoekers opdagen. Daar werd ook bekendgemaakt dat Jos Van Immerseel van Anima Eterna ‘artiest ambassadeur’ van Music Fund wordt.

Music Fund ondersteunt muzikanten en muziekscholen in conflictgebieden en ontwikkelingslanden. De vzw verzamelt instrumenten in Europa, herstelt ze, en geeft ze een tweede leven in het Midden-Oosten en Afrika. Sinds 2005 stuurde Music Fund meer dan 2.800 instrumenten naar de partnerscholen. Elk instrument krijgt ook een code mee, waarmee de schenker de bestemming van zijn instrument kan volgen.