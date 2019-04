Intelligente camera's bewaken haven Oostende

Het gaat om een nieuw systeem om verdachte situaties automatisch en op grote schaal te detecteren en te traceren. Het is een initiatief van PASSAnT, een Vlaams-Nederlands partnernetwerk dat illegale transporten in havengebieden wil tegengaan. De camera's worden ingezet tegen mensensmokkel, drugtrafiek of het bezit van explosieven.

Primeur

Het proefproject is een primeur in België. Ook de haven van het Nederlandse Moedrijk zal ermee uitgerust worden. In Oostende volgt later een uitbreiding met 21 camera's.