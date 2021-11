Intendant Ventilus moet langer aan de slag

Hij was aangesteld om na te gaan wat de gevolgen zouden zijn van de aanleg van een hoogspanningslijn tussen de kust en het hinterland om de stroom van windmolenparken op zee naar daar te verbinden.

“De intendant kent het dossier intussen door en door”, aldus de bevoegde minister Demir. “Zijn aanvoelen is dat wanneer hij nu een rapport oplevert, de lokale actoren terecht zullen opmerken dat niet alles is onderzocht, gezien de federale aankondigingen. Het is dus evident dat hij even tijd krijgt om de nieuwe federale plannen en hun impact op alternatieven mee onder de loep te nemen. We moeten alle moge­lijke aspecten in beeld brengen vooraleer we knopen doorhakken,” schrijft de krant Het Laatste Nieuws.