Intensieve flitscampagne bij politiezone VLAS

Politiezone Vlas rond Kortrijk, Kuurne en Lendelede pakt uit met de resultaten van hun recente controleacties. Eén bestuurder reed zelfs 65 kilometer per uur boven de maximaal toegelaten snelheid.

Dit zijn de resultaten van de controles uitgevoerd op 5, 6 en 7 april 2021.

Etienne Sabbelaan in Kortrijk (max 50 km/u)

16 van de 87 gecontroleerde bestuurders reden te snel = 18 % (topsnelheid 115 km/h)

Bavikhoofsestraat in Kuurne (max 50 km/u)

34 van de 197 gecontroleerde bestuurders reden te snel = 17 % (topsnelheid 75 km/h)

Rijksweg in Lendelede (max 70 km/u)

43 van de 772 gecontroleerde bestuurders reden te snel = 6 % (topsnelheid 117 km/h)

Bozestraat in Heule (max 50 km/u)

10 van de 192 gecontroleerde bestuurders reden te snel = 5 % (topsnelheid 68 km/h)

Passionistenlaan in Kortrijk (max 30 km/u)

20 van de 123 gecontroleerde bestuurders reden te snel = 16 % (topsnelheid 57 km/h)

Naast bovenstaande locaties stond de ‘flitsauto’ uiteraard ook nog in andere straten in Kortrijk, Kuurne en Lendelede opgesteld!

Volgens politiezone Vlas blijven controles echt nodig: “De controles blijven permanent nodig voor die kleine categorie hardleerse snelheidsovertreders. Alleen door veel te controleren wordt de pakkans groter. Niet enkel tijdens weekdagen maar ook in het weekend is verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Een verwittigd bestuurder is er alvast twee waard”.