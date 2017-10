Interactieve tentoonstelling in Kortrijk

Met interactieve landkaarten, 3D-brillen en audiovisuele media krijg je in Contrei een toekomstbeeld van hoe de regio rond Kortrijk er kan uitzien.

De intercommunale Leiedal wil met de tentoonstelling ook iedereen betrekken bij de verdere duurzame ontwikkeling van de streek met ruimte voor wonen, werken en genieten.

Leiedal wil de kijk op de ontwikkeling van de streek delen met het publiek en zo een draagvlak creëren. De tentoonstelling is gebouwd rond een kaart van de streek. 18 projecten komen in beeld waar Leiedal samenwerkt met verschillende partners. Ook de Vlaamse overheid is zo’n partner die de visie rond streekontwikkeling deelt waarbij de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk een invulling moet krijgen.

De tentoonstelling Contrei in de Budafabriek in Kortrijk loopt nog tot eind deze maand.