Interafval wil beter recycleerbare verpakkingen

"Alle ambities over een meer circulaire economie ten spijt, komen nog dagelijks nieuwe verpakkingen op de markt die niet recycleerbaar blijken te zijn", zegt de organisatie. Gemeenten en afvalintercommunales doen heel wat inspanningen om die ambities in de praktijk waar te maken. Maar producenten maken dat niet altijd eenvoudig. "Dat gebrek aan aandacht voor afvalverwerking bij het ontwerp van nieuwe producten, bemoeilijkt het halen van de milieudoelstellingen,", luidt het. Interafval gaf vanochtend in de sorteerinstallatie van de afvalintercommunale IMOG in Harelbeke een aantal voorbeelden van niet sorteerbare of recycleerbare verpakkingen.