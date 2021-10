Interbellumwoning Joseph De Bruycker wint Onroerenderfgoedprijs 2021

De interbellumwoning van architect Joseph De Bruycker in Roeselare heeft de Onroerenderfgoedprijs 2021 gewonnen. De bewoners van het erfgoedpand krijgen in totaal 15.000 euro.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kent de Onroerenderfgoedprijs 2021 toe aan de bewoners van de interbellumwoning, die ontworpen is door architect Joseph De Bruycker. De Onroerenderfgoedprijs beloont recente realisaties op het vlak van monumentenzorg, landschapszorg en archeologie. De zesde editie van de prijs stond in het teken van erfgoed dat niet-publiek toegankelijk is.

Uit 28 kandidaten nomineerde een externe jury herenhuis Hotel d’Udekem d’Acoz in Leuven, de interbellumwoning door Joseph De Bruycker in Roeselare en de villa Mon Désir in Wemmel als laureaten. Daaruit koos minister Diependaele het erfgoedpand in de West-Vlaamse stad als winnaar.

15.000 euro

Elke laureaat wint een bedrag van 2.500 euro. De winnaar ontvangt daarbovenop 12.500 euro. De bewoners van de interbellumwoning krijgen dus zo’n 15.000 euro in totaal. Daarnaast wint het pand ook nog eens de publieksprijs. Dat werd bepaald via een poll waar 5.000 mensen aan deelnamen.

De vrijwilligers van Natuurpunt Lommel ontvangen van de jury een eervolle vermelding. Zij werken al meer dan veertig jaar aan het behoud en herstel van de vloeiweiden van de Grote Watering.