Internaat voor jongeren met een mentale beperking geopend

Het is het eerste verblijf in Zuid-West-Vlaanderen en vult zo een blinde vlek op. Lieselot De Fruytier: “Hoe meer ik ermee bezig was, hoe meer vragen ik ook kreeg van de ouders. We hebben zelfs al een wachtlijst van jongeren die eigenlijk die hulp of ondersteuning nodig hebben als is dat maar voor 1 of 2 nachten om de ouders wat te ontlasten en wat structuur te brengen in het leven van de jongeren.”

Momenteel deelt StudiJO Kouter het gebouw nog met De Branding, maar de bedoeling is om tegen 2021 het hele gebouw in gebruik te nemen.