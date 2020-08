Internaten stomen zich klaar voor nieuwe schooljaar

In Sint-Rembert in Torhout zijn er ruim 200 bedden en die zijn zo goed als allemaal volzet. Al kwamen de inschrijvingen dit jaar wel trager op gang.

De leerlingen kwamen gisteren en ook vandaag hun kamers inrichten. Dinsdag, op de eerste schooldag, volgt er een briefing over de maatregelen die op het op het internaat gelden. Op het internaat is waar mogelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd. De internen kunnen in hun vrije tijd samenzitten per leefgroep en dan kan het mondmasker af. De groepen worden niet gemixt. Beperkingen dus maar de leerlingen zijn blij dat ze eindelijk terug naar school kunnen en vrienden en vriendinnen ontmoeten.