Internationaal bezoek voor Rozentuin in Kortrijk

De start van juni betekent ook de start van het rozenbloeiseizoen. Op 25 juni is er in de Rozentuin van Kortrijk het Rozenfeest, maar ook vandaag staat de Rozentuin al (internationaal) in de kijker.

Zondag was er immers internationaal bezoek van de World Federation of Rose Societies (WRFS) in Kortrijk. De federatie kwam met een internationale delegatie een kijkje nemen in de Kortrijkse Rozentuin.

Bekroonde tuin

De Rozentuin, onder meer beheerd door de stad Kortrijk, bestaat uit een demonstratietuin, proeftuin en historische tuin. In 2012 kreeg de tuin nog de 'Garden Excellence' award van de WFRS. Een erkenning die maar weinig rozentuinen krijgen.

En vandaag brengt diezelfde WFRS dus een bezoek aan Kortrijk. Naast de nationale verenigingen uit 40 verschillende landen zijn er ook 150 rozenliefhebbers die van over de hele wereld komen, ingeschreven. Naast een bezoek aan de tuin staat er ook een picknick lunch op het programma.