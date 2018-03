Het is de internationale actiemaand tegen darmkanker en dat daar in maart extra aandacht naar gaat is lang niet overbodig.

Want elke dag krijgen in ons land meer dan 20, vooral oudere landgenoten te horen dat ze aan darmkanker lijden en negen mensen sterven er vroegtijdig aan. En dat terwijl de ziekte in een pril stadium in 90 procent van de gevallen te genezen is. Daarom kan het belang van de opsporing via een gratis en eenvoudige stoelgangtest niet genoeg benadrukt worden.

“Door kennis te delen, red ik levens”

Luc Colemont: “In 2004 bezocht ik een symposium over darmkanker. Het viel mij op hoe groot de kloof was tussen internationale richtlijnen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en anderzijds de dagelijkse praktijk. Ik besefte het belang van goede voorlichting en daarbij het doen van preventieve screening. Darmkanker is één van de drie kankers die op te sporen is via een algemeen bevolkingsonderzoek. Als darmkanker in het eerste stadium wordt ontdekt, is de overlevingskans 95 procent. Daarom is het zo belangrijk dat mensen aan het bevolkingsonderzoek meedoen. Ik stond voor een keuze: leg ik me erbij neer dat er weinig voorlichting wordt gegeven of is het mijn taak om de kennis die ik als arts heb te delen waardoor je veel leed kan besparen?”

Dr Colemont koos voor het laatste en startte, naast zijn fulltime job, met het geven van lezingen. Ondertussen is de man full time aan het werk voor Sop Darmkanker. "Nu ik fulltime voor Stop Darmkanker werk, valt alles op zijn plek. Ik was altijd al een specialist met een maatschappelijke boodschap. Ik heb er met mijn knieën in gestaan. Doordat ik nu de vrijheid krijg om fulltime lezingen te geven, ga ik in hoog tempo darmkanker te lijf. Dat is waar ik het voor doe. Wij gaan allemaal dood, maar de sterfte door darmkanker neemt wel iets af. Natuurlijk droom ik van een wereld zonder darmkanker, al is die weg nog lang. Mijn grote boodschap blijft: Doe de test en sterf niet door schaamte.”