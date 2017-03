Internationale busverbinding Brugge - Lille Europe

Met een frequentie afgestemd op de belangrijkste rijtijden van Eurostar mikt de nieuwe verbinding vooral op de ontsluiting van het toeristische potentieel uit South East Engeland en London maar ook vanuit Nord-Pas de Calais.

Met 221.000 aankomsten goed voor 430.000 overnachtingen in 2015 is de Britse markt de belangrijkste herkomstmarkt voor het verblijfstoerisme in Brugge. 41% van de Britten die de kunststeden in Vlaanderen bezoeken, reist met de Eurostar. Van de naar schatting 5,2 miljoen dagjesmensen die Brugge jaarlijks bezoeken, komt 10% uit Frankrijk, waarvan het grootste deel afkomstig uit het noorden van het land.