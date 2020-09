Internationale Dag van de Zelfmoordpreventie: Opleiding voor hulpverleners blijft cruciaal

Het is vandaag de Internationale Dag van de Zelfmoordpreventie. Het blijft een actueel thema, want elke dag stappen in ons land zeven mensen uit het leven. Vorming voor hulpverleners blijft dan ook belangrijk, zodat zij tijdig de signalen herkennen.

Ook het helpen van de nabestaanden die moeite hebben met het verwerkingsproces is voor velen een cruciale schakel om de draad van het gewone leven weer op te pikken.

Op deze Internationale Dag van de Zelfmoordpreventie draagt iedereen uit het werkveld een oranje-gele pin. Ook Jente, die aan de slag is bij het centrum voor geestelijke gezondheid Largo in Roeselare. Elk jaar beroven zo’n 200 West-Vlamingen zich van het leven. Het aantal pogingen zelfmoordpogingen ligt tot tien keer hoger.

Jente Vandebeure, provinciaal coördinator zelfmoordpreventie: "Hoewel we zien in West-Vlaanderen dat de cijfers dalen, blijven ze te hoog. Elke zelfmoord is er één te veel. Er blijft een taboe op zelfmoord. We moeten het doorbreken door het thema bespreekbaar te maken. Zodat mensen met zelfmoordgedachten weten dat er hulp en hoop is."

Elk jaar volgen een 1000-tal West-Vlaamse hulpverleners een vormingsdag rond zelfmoordpreventie. Maatschappelijk werkers, maar ook mensen uit het onderwijs of de politie. In Roeselare staan er deze maand nog twee op het programma.

Zelfmoordlijn

Om acht uur vanavond worden over ter wereld kaarsjes aangestoken, om slachtoffers van zelfdoding te gedenken en nabestaanden te steunen. Wie zelf vragen heeft of zelfdoding kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813.