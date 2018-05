Internationale doorbraak wenkt voor Gilles Coulier

Coulier kwam in het vizier van het Brits agentschap na het regisseren van zijn speelfilmdebuut "Cargo" en de televisiereeks "De Dag". De ambitie van Coulier is om op internationaal vlak zowel in de televisie- als de filmsector door te breken. Maar te ver verwijderd van België wil Coulier niet zijn, want in 2013 richtte de Belgische regisseur samen met acteur Gilles De Schryver het productiehuis 'De Wereldvrede' op. Daarom is het Verenigd Koninkrijk een weloverwogen keuze, zei Coulier, zo kan hij aan internationale projecten werken en zich ook nog focussen op zijn productiehuis.

Internationale sterren

In 2017 waagde Coulier zich voor het eerst aan een bioscoopfilm met het vissersdrama "Cargo". De film opende het Filmfestival van Oostende en werd geselecteerd voor verschillende buitenlandse festivals, waaronder in Londen (BFI) en San Sebastian. Meteen daarna begon hij aan de twaalfdelige reeks "De Dag" met regisseur Dries Vos en bedenkers Julie Mahieu en Jonas Geirnaert. Coulier regisseerde ook twee kortfilms "IJsland" (2009) en "Mont Blanc" (2012). Beide werden geselecteerd voor het filmfestival van Cannes. Het Britse agentschap vertegenwoordigt internationaal bekende sterren zoals acteurs Anthony Hopkins, Danial Craig en Orlando Bloom. Gilles Coulier krijgt twee agents toegewezen, één die hem zal vertegenwoordigen bij speelfilmprojecten en de andere bij televisieprojecten.

