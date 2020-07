Internationale erkenning voor AZ Groeninge

De fractuurpreventiekliniek van AZ Groeninge in Kortrijk heeft van de International Osteoporosis Foundation het zilveren label ‘Capture the Fracture’ gekregen. AZ Groeninge is het eerste ziekenhuis in België dat deze zilveren onderscheiding krijgt.

Om de botziekte osteoporose makkelijk en sneller op te sporen werd bij AZ Groeninge in 2017 een werkgroep opgericht met artsen uit verschillende diensten en huisartsen. Zo ontstond de fractuurpreventiekliniek. Gehospitaliseerde patiënten tussen 50 en 90 jaar met een breuk, krijgen van de fractuurpreventieverpleegkundige meer info over osteoporose, tips rond een gezonde levensstijl en valpreventie. In samenwerking met de patiënt wordt dan een behandelplan opgesteld voor deze chronische aandoening.

“Het is heel belangrijk dat we op deze manier actief op zoek gaan naar mensen met osteoporose”, zegt Greet Verrue, fractuurpreventieverpleegkundige. “Osteoporose voel je niet. Daarom is een breuk vaak een indicatie dat er sprake is van botontkalking.”

