In Oostende is de eerste internationale fotobiënnale voorgesteld. Verschillende groots opgezette indoortentoonstellingen rond hedendaagse fotografie worden gekoppeld aan foto-installaties in de stad.

Op meer dan 20 locaties, waaronder ook Muzee, de Sint-Pieterstoren en Fort Napoleon ademt Oostende tot eind oktober fotografie. En er komen ook grote namen voor een eerste editie.

"We zijn er dus heel goed in geslaagd om grote namen naar Oostende te trekken; We hebben Marc Lagrange in Fort Napoleon, Ruud Van Empel, Filip Dujardin en Charlotte Mano. Er zijn nog een pak andere fotografen. Er zijn er 30 in totaal", aldus curator Stephane Verheye.