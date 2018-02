Internationale oplichtersbende ontmanteld

De bende wordt verdacht van oplichting bij aankoop van tweedehands voertuigen. De bal ging in de zomer van 2016 aan het rollen bij een aangifte bij de politie van Diksmuide. Toen werd een voertuig aangekocht bij een benadeelde verkoper, maar slechts gedeeltelijk betaald. De lokale recherche van de Politiezone Polder kon nagaan dat er voor de aankoop frauduleuze praktijken werden gebruikt. Het onderzoek werd verder gezet door de Federale Gerechtelijke Politie afdeling Veurne. Er bleken nog diverse gedupeerden te zijn.

Polen

Onderzoek wees uit dat een criminele organisatie met inwoners van het voormalige Joegoslavië, zich inliet met het plegen op grote schaal van oplichtingen van tweedehandsvoertuigen , aangeboden door particulieren via internet. Aan de verkopers werden valse betalingsbewijzen vertoond of gestuurd via mail of Whatsapp. De wagens verdwenen binnen de eerste dagen voornamelijk via de automarkt in Wilrijk en omgeving. Intussen zijn er een 38-tal feiten bekend, waarvan al meerdere voertuigen zijn teruggevonden in Polen.

Duitsland

De vermoedelijke bendeleden konden geïdentificeerd worden in samenwerking met de Duitse Autoriteiten en vertoefden in ons land. Ze sloegen eerder al in Duitsland toe in 2014. Diverse bendeleden werden er veroordeeld en werden internationaal opgespoord. Door een gecoördineerde actie van de Federale Gerechtelijke Politie West Vlaanderen met de samenwerking van enkele binnenlandse lokale politiezones werden verschillende bendeleden recentelijk opgepakt.