Internationale pers verzamelt weer in Tielt

Net als woensdag staat er vandaag weer internationale pers op de stoep bij advocaat Paul Bekaert in Tielt.

Zoals bekend is de man de raadsman van de Catalaanse ex-minister-president Carles Puigdemont. Spanje heeft een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd voor hem en vier van zijn regeringsleden. Het Spaanse gerecht heeft gisteren besloten om acht voormalige Catalaanse minister in voorlopige hechtenis te plaatsen. Duizenden mensen zijn daarop op verschillende plaatsen in Catalonië op straat gekomen. Puigdemont eiste vanuit Brussel hun vrijlating.