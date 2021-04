Internationale prijs voor Howest-opleiding

Howest bewijst zo andermaal dat haar gameopleiding het door de game-industrie gevraagde niveau blijft afleveren. Een van de studenten van de opleiding kwam bovendien als winnaar uit de bus in de categorie Rising Star Character Art.

Best Game Design & Development School

Nadat Howest DAE zowel in 2017 als 2018 verkozen werd tot Best Game Design & Development School – vrij vertaald: de beste gameopleiding ter wereld – heeft de Hogeschool West-Vlaanderen nu ook voor de tweede keer de internationale Grads in Games award gekregen. Die award bekroont universiteiten en hogescholen die de meeste inspanningen leveren en de beste onderwijskwaliteit bieden om hun studenten optimaal voor te bereiden op een carrière in de game-industrie.

Uit de argumentatie van de jury: “As a previous winner of this award as well as previous winners of best GameDev school in The Rookies in 2017 and 2018, Howest has an incredible track record of achievement. Additionally they have also been fundamental in the further development of the Flemish game industry, partnering with the likes of Larian Studios to boost the industry locally as well as introducing two new courses focusing on 3D animation and sound design within the past year.”

Internationaal op de kaart

“In 2018 wonnen we deze award voor het eerst, maar deze keer zijn we misschien nog iets trotser”, aldus opleidingscoördinator Rik Leenknegt. “Het blijft jaar na jaar hard knokken met mijn jonge team om het door de industrie gevraagde niveau te blijven afleveren, maar blijkbaar wordt dat nogal altijd gewaardeerd. Met vereende krachten slagen we erin om Vlaanderen vanuit Kortrijk internationaal op de kaart te zetten in de gamesector. Dat is overigens ook het Vlaams Audiovisueel Fonds niet ontgaan. Kort na de aankondiging liep al een mail binnen waarin de directeur-intendant ons feliciteerde en ons belang voor de groeiende game-industrie in Vlaanderen benadrukte.”

Ook studenten in de prijzen

De kwaliteit van de DAE-opleiding vertaalt zich ook in awards voor de studenten. Zo was derdejaarsstudente Gia-Han Lam met ‘The princess of Ambrosia’ de allerbeste in de categorie ‘Rising Star Character Art’. Yano Claeys sleepte in dezelfde categorie dan weer een nominatie in de wacht.

Over de drie jaren verspreid volgen momenteel 1.200 studenten de bacheloropleiding Digital Arts and Entertainment aan Howest. 230 daarvan zijn internationale studenten. Sinds de opstart van de gameopleiding gingen al meer dan 600 alumni aan de slag bij bekende namen uit de gamewereld, zoals Fortnite, Game Tactics, The Division 2, Overwatch, Horizon Zero Dawn en Star Wars: Jedi.