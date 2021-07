De internationale reiswebsite Big 7 Travel heeft de stad Brugge opgenomen in de officiële lijst van ‘The 50 Most Beautiful Movie Locations In The World’. Het is meteen ook de enige Belgische stad in de lijst.

De reiswebsite verwijst daarbij naar de film 'In Bruges' met topacteurs Colin Farell, Brendan Gleeson and Ralph Fiennes die in 2008 uitkwam. Het is, volgens de website, vanzelfsprekend dat de stad in de lijst stad. "Overweldigend", zo wordt Brugge beschreven.

Brugge staat op plaats 39. Bovenaan de lijst staan Angkor Thom in Cambodja, Salzburg in Oostenrijk en Skiathos in Griekenland.