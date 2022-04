Internationale speciale eenheden oefenen op zee in Zeebrugge

Speciale eenheden uit verschillende landen hebben deze week in België oefeningen georganiseerd rond crisisinterventies in een maritieme context. Dat bevestigt de federale politie. In Zeebrugge hebben ze een gijzelingssituatie nagebootst op een groot sleephopperschip.

Aan de oefening namen speciale eenheden uit België, Duitsland, Zweden, Noorwegen en Italië deel. Collega's uit Finland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zakten dan weer naar ons land af als observator of expert. Het DSU (Directorate of Special Units) van de Belgische federale politie stond in voor de organisatie.

Gijzelingssituaties

Het doel van het project was volgens de politie om de gecoördineerde samenwerking bij crisisinterventies tussen verschillende Europese speciale eenheden te optimaliseren en om ervaringen en expertise uit te wisselen. De nadruk lag specifiek op gijzelingssituaties in een maritieme omgeving of havengebied.

De speciale eenheden moesten tijdens de simulaties enerzijds de bemanning en passagiers van het getroffen schip in veiligheid brengen en anderzijds de gijzelnemers zien te arresteren. Er werd ook geoefend op het toedienen van dringende medische zorgen aan gewonden.