Internering gevraagd voor jongeman die Vives op stelten zet

Het openbaar ministerie vraagt zijn internering, maar zijn advocaat verzet zich daartegen. "Het was een moeilijke zoektocht, maar nu wordt hij goed begeleid", zegt zijn advocaat Stijn Dewolf.

De zaak werd in de correctionele rechtbank van Kortrijk behandeld met gesloten deuren. "De wet voorziet in die mogelijkheid als het openbaar ministerie de internering vraagt", aldus meester Dewolf. "Mijn cliënt kampt met een psychologische kwetsbaarheid en tijdens het pleidooi komt gevoelige informatie aan bod. Vandaar het verzoek voor behandeling met gesloten deuren." De verdediging verzet zich op basis van een eigen expertiseverslag tegen de gevraagde internering. "Het was een moeilijke zoektocht, maar nu wordt mijn cliënt goed geholpen. Dat gaat breder dan alleen middelenmisbruik, en hij stelt het relatief goed."

Jules V. trok op 7 oktober 2021 met een airsoftwapen naar de Kortrijkse campus van hogeschool Vives. De politie kwam massaal ter plaatse, zette het terrein af en doorzocht alle gebouwen. De verdachte kon echter ontkomen en werd pas uren later na een grootschalige klopjacht gevat in Avelgem. "Mijn cliënt was op het moment van de feiten onder invloed van verdovende middelen", aldus meester Dewolf. Door zijn cannabisgebruik zou hij mogelijk een psychose hebben gehad. Op 6 februari doet de rechter uitspraak in de zaak.

