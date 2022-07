Internering voor man die Conner Rousseau met dood bedreigde

Dat bevestigt zijn advocaat. "Mijn cliënt beseft dat hij zich moet laten begeleiden", aldus advocaat Pieterjan Dens.

D.K. uit Oostkamp werd eerder dit jaar opgepakt nadat hij verschillende doodsbedreigingen stuurde per mail. Dat deed hij onder andere naar Conner Rousseau en Steven Van Gucht. De man zit sindsdien in de cel, maar een deskundige van het parket oordeelde dat de man niet toerekeningsvatbaar is.

Hij moest dinsdag voor de raadkamer verschijnen. Daar vroeg het parket de internering op basis van het verslag van de deskundige. "Daar hebben we ons niet tegen verzet", zegt advocaat Pieterjan Dens. "Mijn cliënt beseft dat hij begeleid moet worden. Hij verblijft momenteel in de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Gent in afwachting van een plaats in een psychiatrische instelling." Het komt dus niet tot een proces in de correctionele rechtbank.