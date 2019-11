Internetfenomeen G Goran lanceert kersthit

G Goran, hij heet eigenlijk Goran Staessen, is bij het grote publiek vooral bekend van "Pret en Roap'n", de parodie op de hit Drank en Drugs. Daarna lanceerde hij geregeld korte filmpjes op Facebook, in zijn eigengereide stijl. (lees verder onder de video)

Kamping Kitsch

Nu pakt hij uit met een volwaardig nummer: Stutn Me Preparé. Daarin steekt hij de draak met de politiek, de kerk en de actualiteit. Voor de clip kwam hij zelfs even draaien in de studio van Focus en WTV.

G Goran was één van de sterren op Kamping Kitsch in Kortrijk, en heeft onder hun label ook dit nummer uitgebracht. Hij staat straks op het podium van de wintereditie, Kamping Kerstmis, en kondigt binnenkort nog enkele andere shows aan.

