Internetfraudeur maakt man 18.000 euro armer

Een 76-jarige man uit Koksijde raakte op deze manier 18.000 euro kwijt. Het ging om een mail, zogezegd van de bank Argenta. De mail deelt mee dat je, je nieuwe digipass dient aan te vragen. Nadat je in de mail op de link hebt geklikt, wordt je doorgelinkt naar een website, die een kopie lijkt van de Argenta-website. Daar moet je een paar gegevens invullen,. Kort nadien belt een Nederlands sprekende persoon je op en helpt je zogezegd door de procedure. Maar in feite doet hij niets meer dan inloggen op je account en doet hij een aantal verrekeningen waardoor je je geld kwijt bent.

Wie naar het mailadres van de afzender kijkt, ziet bijna onmiddellijk dat het frauduleus is/ Bijvoorbeeld 26@webcontroleur.online. Een bank heeft steeds een mailadres waar de eigen naam in voorkomt en zal nooit via mail de vraag stellen tot dergelijke verrichtingen.