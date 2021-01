Intieme poëziewandeling in Poelkapelle

Het opvangcentrum Fedasil in Poelkapelle heeft een wandeling samengesteld in teken van de Week van de Poëzie. Het is één van de kleinere, coronaveilige initiatieven om in moeilijke dagen toch wat cultuur en taalschoonheid te brengen.

Jaarlijks krijgt de Week van de poezië over heel Vlaanderen veel aandacht, vaak met een paar grotere evenementen. In tijden van corona valt die mogelijkheid weg, maar dat weerhoudt liefhebbers niet van om poezië in de kijker proberen te zetten.

Ook in West-Vlaanderen vinden we verschillende activiteiten. Het opvangcentrum van Fedasil in Langemark-Poelkapelle zette een poëziewandeling op poten, waarbij wandelaars van gedicht naar gedicht kunnen stappen.

De poëzieroute van 5 kilometer loopt dwars door het landschap rond de Vijfwegen, een stukje Staden en Poelkapelle, en volgt ook even de oude spoorwegbedding. Onderweg vind je dus verschillende gedichten op je pad. "En het is leuk om eens weg te zijn van je vier muren", zegt wandelaar Hilde. Een aantal gedichten werden ook geschreven door bewoners van het opvangcentrum. Bij Fedasil willen ze dan ook graag de mensen 'verbinden' met de wandeling.

De week van de poëzie loopt nog tot 3 februari.