Inval bij depot van PostNL in Ardooie, geen inbreuken vastgesteld

Er waren controles op zwartwerk, het inzetten van minderjarigen en van mensen die illegaal in ons land verblijven. In Ardooie zijn geen inbreuken vastgesteld.

PostNL zegt mee te werken aan het onderzoek, maar zegt niet officieel op de hoogte te zijn gesteld van de reden. Het is niet voor het eerst dat het pakjesbedrijf in opspraak komt. Zo begint in september volgend jaar een groot proces voor de correctionele rechtbank van Antwerpen wegens allerlei wantoestanden, met als grootste slachtoffers de koeriers die de pakjes leveren.

De inval van maandag gebeurt niet alleen door de sociale inspectie, maar ook door de douane. Er werden controles uitgevoerd op de inhoud van de pakjes.

Bij de pakjesbedrijven is het extreem druk nu koopjesdag Black Friday er aankomt. "Het is erg druk. Dit komt inderdaad niet erg gelegen", zegt de woordvoerster van PostNL België. Het bedrijf heeft negen depots in ons land.