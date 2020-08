Invalswegen naar Bredene en De Haan afgesloten

Naar aanleiding van de incidenten van zaterdag besloten Blankenberge en Knokke-Heist om dagjestoeristen op zondag te weren. Burgemeester Wilfried Vandaele vreesde onmiddellijk dat het in zijn gemeente daardoor nog drukker zou worden. "Het is niet de bedoeling dat wij de dweil gaan spelen voor de collega's", klonk het.

Na een spoedoverleg met de politiezone Bredene/De Haan werd zondagochtend besloten om bij te grote drukte de invalswegen af te sluiten. Door de grote parkeerdruk in de buurt van de stranden werden de toegangswegen naar de badplaatsen Bredene, De Haan en Wenduine rond 14 uur ook effectief afgesloten. Inwoners en tweedeverblijvers van de bewuste gemeenten blijven uiteraard wel welkom. Ook wie kan aantonen dat hij er absoluut moet zijn, wordt nog toegelaten. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die er werken of die een hotelreservatie kunnen voorleggen.

"Op de stranden was nog wel wat ruimte, maar aangezien het water opkomt tussen 16 uur en 18 uur wordt het strand dus kleiner en gaan mensen dichter op elkaar gepakt zitten. We willen Blankenbergse toestanden, waarbij gasten niet van het strand willen als dat gevraagd wordt, vermijden", reageert Vandaele. Niet alleen de invalswegen naar De Haan, maar ook drie strandzones werden ondertussen afgesloten. De zone Vosseslag ging om 14.30 uur dicht, anderhalf uur eerder dan gisteren. Rond 16 uur werden ook geen mensen meer toegelaten in de zones Zeepreventorium en Sanitair blok, stranden in het centrum van De Haan. In deelgemeente Wenduine is er voorlopig nog iets meer plaats. Door recente opspuitingen is het strand er ook breder. De drukste zones daar zijn Wenduine-West en Harendijke, die tot tegen de havengeul van Blankenberge loopt.