'Investeer in mensen, infrastructuur & innovatie' (Voka)

Meer investering in mensen, infrastructuur en innovatie. Dat zijn de drie speerpunten van werkgeversorganisatie Voka West-Vlaanderen voor de nieuwe beleidsmakers na 26 mei.

Voka wil van onze provincie tegen 2025 de regio met de hoogste ondernemingsgraad van West-Europa maken.

Grootste uitdagingen zijn de arbeidskrapte en de vergrijzing. Bij ons zijn er per vacature maar 1,6 beschikbare werkzoekende kandidaten. Voka wil dat opkrikken door de activatie van niet-actieve West-Vlamingen. En dat zijn er –schrik niet - ruim 140.000.

Om de braindrain tegen te gaan wil Voka meer gespecialiseerde hogere opleidingen naar West-Vlaanderen halen. Er moet meer geld gaan naar strategische onderzoekscentra, zoals het gepland Flanders Make in Kortrijk. .

Ook een betere ontsluiting van West-Vlaanderen is noodzakelijk, zegt Voka. Via de weg maar via het spoor, de lucht en de binnenvaart.