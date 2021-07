Investeringsmaatschappij Marc Coucke stapt in entertainmentgroep Witte Paard

Feestzaal het Witte Paard in Blankenberge bestaat al sinds 1936. De voorbije jaren evolueerde Het Witte Paard van het populaire volkstheater naar een programmatie met meer internationale allure. "We vieren dit jaar onze 85ste verjaardag", zegt zaakvoerder Ben Van den Keybus. "Net voor de coronapandemie kregen we elke zomer al meer dan 25.000 bezoekers over de vloer tijdens onze exclusieve dinershows. Nu kunnen we de draad opnieuw oppikken en met de steun van Alychlo zullen we na deze moeilijke periode voor onze sector zelfs exponentieel kunnen groeien."

Het bedrag van de investering wordt niet meegedeeld.