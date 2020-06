Inwoners asielcentrum voorlopig niet getest, situatie zit muurvast

De situatie in het asielcentrum van Koksijde wordt met de dag grimmiger. Burgemeester Vanden Bussche houdt vast aan de lockdown, maar de communicatie loopt helemaal spaak.

De burgemeeester van Koksijde wil iedereen laten testen, zoals in de woonzorgcentra het geval was, en bij een negatieve test mogen mensen naar buiten. Maar Fedasil volgt z’n nationale richtlijn en die zegt dat er niet getest moet worden. De dupe, dat zijn de inwoners zelf.

Patstelling compleet

De burgemeester kwam deze middag zelf naar het asielcentrum om er met de inwoners te praten. Die lieten luidkeels hun ongenoegen horen. Met potten en pannen en veel lawaai. Een poging tot gesprek tussen de burgemeester en Fedasil verzandde zo – ook haast letterlijk – in een dovemansgesprek. Terwijl het hele land versoepelt, zitten de 300 inwoners vast. De burgemeester wil enkel wie negatief test buiten laten. Fedasil houdt vol dat er geen probleem is. De patstelling is dus compleet.