In Blankenberge waren ook de toeristen welkom in de feesttent op het marktplein om samen 2020 in te zetten en dat onmiddellijk na de feestroes. Daar was ook een live-band aan de slag. Om samen met zoveel volk te klinken op het nieuwe jaar, de vriendschap of de gezondheid was er alvast een karrenvracht drank nodig.

Opvallend is dat zoveel mensen uit heel het land, traditioneel het nieuwe jaar aan zee inzetten. Een Frans echtpaar was zelfs helemaal uit Lyon gekomen om het mee te maken.