Inwoners Houthulst niet helemaal verrast

De familieleden van de bewoners van het woonzorgcentrum in Merkem en inwoners van Houthulst zijn verrast maar ook weer niet helemaal door de Britse variant van het coronavirus in de gemeente. De buurgemeenten zijn intussen extra alert.

Familieleden komen intussen al anderhalve week aan het raam bellen naar de bewoners van woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem. Net toen de vaccinatie zou starten was er de uitbraak en nu blijkt het dus zelfs om de Britse variant te gaan.

"Hopelijk gaat alles snel voorbij," klinkt het. Maar echt verschieten doet ook Dirk niet, die vlakbij woont: "Hoe snel het gegaan is op een week tijd, het was te denken dat het de Britse variant zou zijn. Al heb ik zelf ook wel schrik want ik woon vlakbij, ik draag mijn masker zodra ik buiten kom"

Veel begrip

De inwoners hebben ook begrip voor de beslissing om het openbare leven in Houthulst zoveel als mogelijk stil te leggen. Dat het verenigingsleven nu niet kan doorgaan, begrijpen de inwoners. Het kernkabinet buigt zich maandag trouwens over concrete maatregelen om buitenlandse varianten van het virus zoveel mogelijk buiten de de grenzen te houden.