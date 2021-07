Inwoners Wervik organiseren inzamelactie voor favoriete vakantiebestemming La Roche

La-Roche-en-Ardenne, een populaire vakantieplaats waar veel inwoners van Wervik jaarlijks op vakantie gaan of zelfs hun vaste standplaats hebben op een camping, werd zwaar getroffen door de vele regen van afgelopen dagen. Wervik nam contact op met het gemeentebestuur van La Roche met de vraag hoe er kan geholpen worden en waar nog meer hulp nodig is.

In de Facebookgroep werd opgeroepen om vandaag allerlei bruikbare spullen te verzamelen op de parking Steenakker. De opkomst is enorm en er worden heel wat spullen ingezameld van goede kwaliteit: potten en pannen, voorraden onverkochte kledij, bedden, ...

De goederen worden ingeladen en getransporteerd naar Heule. Daar zorgen ze voor een vlotte coördinatie, want er komt nog materiaal toe van andere gemeentes en inzamelacties. Alles wordt er overgeladen in grote vrachtwagens om samen te vertrekken naar de vakantieplaats in Luxemburg waar de mensen in ellende verkeren.