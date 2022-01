Inwoners Westhoek vinden steeds minder weg naar volwassenenonderwijs

Door de lage bevolkingsdichtheid en de vergrijzing kan de Westhoek op weinig middelen rekenen waardoor het aanbod verschraalt. Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge vroeg de minister vanmiddag in het parlement om maatregelen.

"Het is zo dat onderwijs gefinancierd wordt op basis van het aantal mensen die de opleiding volgen, natuurlijk als je aanbod wilt hebben in een regio waar sowieso al minder mensen wonen dan moet daar rekening mee gehouden worden. Er bestaat een norm die daar rekening mee houdt, maar we willen die nog explicieter zien. Daarnaast denken we ook dat het belangrijk is een mooi aanbod te kunnen bieden en daarvoor heb je ook geschikte lokalen nodig", klinkt het bij Vandromme.

Nu biedt CVO Miras in de Westhoek nog 49 opleidingen aan, in 2018 was dat 56, CVO Cervo Go gaat van 105 naar 85 en Ligo Westhoek van 21 naar 17.