Inzamelactie in Avelgem voor Oekraïne

Nina Hordieieva uit Avelgem organiseert een inzamelactie om de slachtoffers in Oekraïne te helpen. Ze verzamelde al meer dan twintig zakken met kledij om naar Oekraïne te sturen.

De oorlog in Oekraïne zorgt voor heel wat solidariteit in onze provincie. Ook de Oekraïense Nina Hordieieva onderneemt actie.

Slapeloze nachten

Nina woont nu vier jaar in West-Vlaanderen, maar haar familie is nog in Kiev.

“Ik slaap niet meer. Om het uur word ik wakker om contact te zoeken met mijn familie in Oekraïne of om het nieuws te lezen. Ik moet medicatie nemen om toch een beetje te kunnen slapen. Ik voel me machteloos”, vertelt ze.

Inzamelactie

Om toch zoveel mogelijk te helpen zet Nina een inzamelactie op poten. “We hebben vooral medicatie en wondverzorging nodig”, zegt Nina. “Spullen voor Eerste Hulp zijn nu enorm belangrijk, maar natuurlijk ook kledij, dekens en slaapzakken. Nu slapen mensen gewoon op de grond in een metrostation.”

Wie wil helpen, kan haar mailen op hordnina@gmail.com