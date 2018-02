INZET Anzegem stelt eerste kandidaten voor

Het gaat om een diverse groep qua politieke achtergrond, professionele ervaring en maatschappelijk engagement. Lijsttrekker Jeremie Vaneeckhout is fier: “met deze groep mensen kunnen we met heel veel vertrouwen naar de verkiezingen toe trekken.”

Twee maanden geleden lanceerden enkele Anzegemse politici onder impuls van Jeremie Vaneeckhout, Davy Demets en Yannick Ducatteeuw een nieuw politiek project. Met dit project willen ze verantwoordelijkheid nemen over de politieke toekomst van Anzegem en over partijgrenzen heen de handen in elkaar slaan. "We zijn dan ook blij dat we nu al 13 mensen kunnen aankondigen en zullen de gesprekken de komende weken blijven verder voeren,” luidt het. INZET zal tegen april de volledige lijst en het programma bekendmaken. “Op vandaag hebben we kandidaten met blauwe, rode, oranje en groene achtergrond. Allemaal mensen, jong en oud, met meer of minder ervaring in de Anzegemse politiek".

Voorlopige kandidatenlijst

Sofie Demurie (42), Vichte, ambtenaar. Debbie Vandenberghe (27) Vichte, ergotherapeut. Kathalie Kint (27) Vichte, wijnhandelaar, Joni Coysman (38), Gijzelbrechtem huishoudhulp, Seike Waegebaert, (36) Vichte, Brandmanager, Yannick Ducatteeuw (27) Tiegem, Operations Manager, Jens Vancauwenberghe (28) Anzegem, bediende, Daan Ryckoort, (27) Vichte, biowinkelier, Wouter Deconicnk (50) Vichte, zelfstandige, Pol Ostyn (66) Vichte, gepensioneerde, Davy Demets, (28) Anzegem, vestigingsmanager, Jeremie Vaneeckhout, (32), Anzegem, schepen, Filip Gevaert (54) Anzegem, onderwijzer.