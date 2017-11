Iraaks koppel met baby bevrijd uit vrachtwagen

Daar had een vrachtwagenchauffeur een huilende baby gehoord in een opbergruimte van zijn geparkeerde vrachtwagen. De opbergruimte bestond uit een metalen kist die achteraan zijn vrachtwagen was gemonteerd en waarin allerlei leidingen liepen. Toen de agenten de ruimte openden, troffen ze een koppel uit Irak aan met hun 11 maanden oude dochtertje. De 19-jarige vrouw was daarenboven 8,5 maand zwanger.

Uit het eerste onderzoek bleek dat de slachtoffers geweigerd hadden om in de opbergruimte te stappen. Maar zij werden daartoe verplicht door mensensmokkelaars die hen met een mes hadden bedreigd. Toen ze waren ingestapt werd de ruimte afgesloten. Van de mensensmokkelaars ontbreekt momenteel elk spoor.