"Iran had niet veel geduld meer"

De toestand van Olivier Vandecasteele was na 455 dagen onmenselijke opsluiting "echt moeilijk en we wisten dat er niet veel geduld meer was aan de andere kant", verklaarde premier Alexander De Croo zondag.

De procedure hield volgens de premier "een gevaar in voor Olivier, omdat er weken van debat nodig waren geweest".

Vandecasteele werd geruild voor de Iraanse schijndiplomaat, veroordeeld voor terrorisme, Assadolah Assadi. Op de vraag of de regering niet eerder beroep had kunnen doen op artikel 167 van de Grondwet, dat de Koning - lees de regering - het buitenlands beleid van het land toewijst, repliceerde De Croo "dat we een parlementaire procedure wilden volgen, in een wettelijk en democratisch kader. Het parlementair debat was niet evident, maar er was een meerderheid om het uitleveringsverdrag te gebruiken".

"Dat is een erg, erg, erg moeilijk dilemma, maar op een bepaald moment heb ik mijn keuze gemaakt: we laten een onschuldige Belg niet achter. Ik heb veel mensen horen zegen 'Olivier moet vrijkomen', maar niemand heeft met uitgelegd hoe", aldus nog Alexander De Croo, die nog zegt geen spijt te hebben, "maar we zullen de analyse in de komende weken en maanden maken".