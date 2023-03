Irandeal Vandecasteele: N-VA verbaasd over arrest Grondwettelijk Hof

De Irandeal zou van belang kunnen zijn voor de vrijlating van OIivier Vandecasteele, de Belgische hulpverlener die intussen al meer dan een jaar wordt vastgehouden in een Iraanse cel. In ruil voor zijn vrijlating zou België de Iraanse schijndiplomaat Assadolah Assadi naar Iran kunnen overbrengen. Hij werd in 2021 in ons land veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in een - verijdelde - terreuraanslag in Parijs.

Terrorist in vrijheid stellen is onaanvaardbaar

Het Hof schorste in december een deel van de Irandeal om de overbrenging van Assadi te verhinderen. Als de Iraanse autoriteiten de man vrijlaten, zou dat volgens het Hof immers het recht op leven schenden van de personen die aan de geplande aanslag zijn ontsnapt. De Roover verwijst naar die tijdelijke schorsing van de wet. "Na dergelijk straffe bewoordingen bij de schorsing leek ons de vernietiging van deze wet een evidentie, maar tot onze verbazing geeft het Grondwettelijk Hof nu toch groen licht", zegt hij. "Uiteraard moet de uitspraak gerespecteerd worden, in alle onderdelen, ook waar een procedure voor eerste aanleg noodzakelijk wordt genoemd bij overlevering." Dat de wet niet als ongrondwettelijk wordt vernietigd, betekent volgens de N-VA-fractievoorzitter echter ook niet dat het "politiek of moreel aanvaardbaar zou zijn om een veroordeelde terrorist in vrijheid te stellen, onder meer omdat daardoor het lot van landgenoten in de toekomst bijkomend in gevaar brengt".

Slachtoffers Iraanse terrorist moeten worden ingelicht

Kamerleden Goedele Liekens en Jasper Pillen (Open Vld) zijn dan weer voorzichtig positief over het arrest. "We zullen pas tevreden zijn als Olivier voet zet op Belgische bodem", zeggen ze. "Ons land moet nu de komende dagen en weken alles op alles zetten om Olivier uit Iran weg te halen zodat er einde komt aan de lijdensweg die nu al een jaar duurt." In het arrest verwierp het Hof het beroep tegen de wet die instemt met de Irandeal. Daarbij merkte het Hof wel ook op dat slachtoffers van een veroordeelde moeten worden ingelicht over zijn overbrenging, opdat een rechter de wettigheid ervan zou kunnen toetsen.