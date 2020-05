Is dit dé oplossing voor de horeca? Verplaatsbare wanden maken restaurant coronaproof

Met een prototype van verplaatsbare wanden die ze huren, wordt restaurant De Roos in Nieuwpoort helemaal coronaproof. Is dit dé oplossing voor de horeca?

Met een prototype van verplaatsbare wanden, kunnen restauranteigenaars toch veel gasten tegelijkertijd ontvangen. Het restaurant werkt hiervoor samen met twee bedrijven uit Roeselare: standenbouwer Standplus en producent beMatrix. (Lees verder onder de foto)

Mogelijke oplossing

Zeven verplaatsbare wanden delen restaurant De Roos in Nieuwpoort op in verschillende zones. Zo kunnen er toch nog 44 gasten tegelijkertijd tafelen. Zonder de wanden zouden het er, rekening houdend met de regels rond social distancing, amper 24 zijn.

Het is een mogelijke oplossing voor als restaurants straks toch weer open mogen. De wanden worden helemaal op maat en naar wens van de klant gemaakt. Je kan de modulaire wanden makkelijk verplaatsen in functie van het aantal gereserveerde plaatsen per tafel. De kaders zijn gemaakt door het bedrijf beMatrix. Je kan de wanden kopen, maar ook huren, wat meteen een stuk minder duur is.