Geen Wout Van Aert hier zondag aan de start in Lokeren. De titelverdediger is er niet bij en dus hebben ploeggenoten Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout een grote kans om te winnen. Scherprechter op het parcours van iets meer dan 3 kilometer: de Mont Henri, een pittige helling in het midden van het park. Vanavond krijgt u in het nieuws vanaf zes uur een uitgebreid verslag met reacties van Iserbyt en Vanthourenhout.