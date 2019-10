Drie op een rij voor Eli Iserbyt uit Kuurne. Na de Wereldbekercrossen in Iowa en Waterloo wint de West-Vlaming nu ook in Bern.

Iserbyt blijft heer en meester in de Wereldbeker. Hij was de beste van het pak en reed eenvoudig naar de overwinning in de Zwitserse hoofdstad. Door zijn zege loopt Iserbyt verder uit in het Wereldbekerklassement. Toon Aerts kwam als tweede - op een halve minuut van Iserbyt - over de finishlijn. Michael Vanthourenhout maakt het podium vol.