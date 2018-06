Israël huldigt Augusta en Clement

In Waregem hebben Clement Verplaetse en Augusta Vanden Broucke postuum de eretitel “Righteous among the Nations” gekregen van Israël.

Die eretitel deelt de staat uit aan mensen die joden hielpen onderduiken tijdens de tweede wereldoorlog. Ook Clement en Augusta uit Nieuwenhove besloten in 1943 om

Rachmil Menen

, een kleine joodse jongen te verbergen. Zijn moeder stond er alleen voor en toen de oorlog uitbrak, besloot ze hem te verbergen bij een pater in West-Vleteren. Via hem kwam Rachmil, die de naam Rudy kreeg, bij de familie Verplaetse in Waregem terecht.

Jef Verplaetse (kleinzoon Clement en Augusta):“Hij heeft toen gevraagd of zij een joods kind konden opnemen tijdens de oorlog, terwijl ze zelf al zeven kinderen hadden. Zij hebben onmiddellijk ja gezegd. Ze hebben gezegd, kijk, we hebben nu negen monden te voederen, dan worden het er tien. Dat zal het verschil niet maken.”

In het bijzijn van familie en naasten bedankte de ambassadeur van Israël wat Clement en Augusta hebben gedaan voor de kleine joodse jongen die ze tijdens de tweede wereldoorlog opvingen als hun eigen zoon. Augusta en Clement zelf zijn er niet meer, dus was het de kleinzoon die de eremedaille en oorkonde in ontvangst mocht nemen.