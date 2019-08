IT-systeem Jan Yperman werkt opnieuw, vandaag geen operaties meer

In het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper is maandag het IT-systeem uitgevallen, ondertussen is het opnieuw opgestart. Daardoor worden alle geplande operaties geannuleerd en wordt, wie op eigen kracht naar het ziekenhuis komt, na medisch toezicht doorverwezen naar andere ziekenhuizen.

Het bericht wordt verspreid door de dienst Crisis West-Vlaanderen via Twitter. Op hun eigen website geeft Jan Yperman tot nu toe enkel mee dat het ziekenhuis onbereikbaar is door technische problemen.

Het Jan Ypermanziekenhuis laat weten dat er vandaag geen ingrepen meer doorgaan, ook de spoedafdeling is afgesloten voor de stabiliteit.

Wie via het noodnummer een ambulance in de buurt van het ziekenhuis belt zal naar een ander ziekenhuis worden gebracht: AZ West, AZ Groeninge of AZ Delta.

#JanYpermanziekenhuis @Ieper is ONBEREIKBAAR. Geplande ingrepen gaan niet door. Patiënten die op eigen kracht komen, worden na medisch nazicht doorgestuurd naar omliggende ziekenhuizen. pic.twitter.com/Ol7JQ61cpE — Crisis WVL (@CrisisWVL) 19 augustus 2019