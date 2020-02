Italiëreis valt in het water voor leerlingen 't Saam Diksmuide

Door het uitbreken van het Coronavirus mogen de Italiaanse scholen tot 15 maart geen activiteiten meer organiseren en dus ook geen buitenlandse leerlingen ontvangen. Normaal gingen de leerlingen van ’t Saam morgen vertrekken naar Ferentino, een gemeente in het midden van Italië. Ze zouden er een week verblijven in het kader van het uitwisselingsprogramma Erasmus. Maar de reis gaat dus niet door, liet de directie vanmorgen weten. Ze zal wel bekijken of ze de uitstap kan verschuiven naar een later tijdstip.